Voormalig gouverneur van de Nationale Bank -Fons Verplaetse- is gisterenavond op 90 jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van Covid19. Fons Verplaetse verliet de Nationale bank begin jaren '80 om kabinetchef te worden van premier Wilfried Martens. Hij was de man achter de devaluatie van de Belgische frank in 1982. Een mijlpaal, aldus Belfius-hoofdeconoom Véronique Goossens.