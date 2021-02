Graaf Leopold Lippens is overleden. Meer dan 40 jaar was hij de ontbewtiste burgemeester van Knokke. Hij zette de kustgemeente op de kaart als mondaine badplaats, en was de verpersoonlijking van het elitaire imago ervan. Een imago dat hij voedde met contoversiële uitspraken. Tegelijk joeg hij de vastgoedprijzen in Knokke-Heist steil de hoogte in. Via de Compagnie Het Zoute werd hij daar ook zélf beter van.