Het legendarische modemerk Benetton verlaat volgend jaar België. De laatste verkooppunten worden gesloten; 29 werknemers staan op straat. Het personeel werd per brief op de hoogte gebracht, meldt La Libre Belgique. Benetton werd in 1965 door de Italiaan Luciano Benetton en zijn zus Giuliana opgericht en groeide uit tot een wereldvermaard modemerk dat vooral bekendheid verwierf wegens zijn controversiële campagnes.