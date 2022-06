Lego Discovery Centre opent vrijdag de deuren in winkelcentrum Docks Bruxsel. Het is de eerste LEGO-attractie in ons land. Het Britse Merlin Entertainment gaat in zijn eerste jaar voor zo'n 370.000 bezoekers in Brussel. Doelgroep: gezinnen met kinderen van twee tot tien. Al mikt het buiten de reguliere openingstijden ook op volwassenen zónder kinderen erbij.