Het Luikse farmabedrijf Mithra heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. Het mag z'n anticonceptiemiddel Estelle op de markt brengen in de Verenigde Staten. De FDA heeft hiervoor het licht op groen gezet. Estelle is het eerste anticonceptiemiddel dat gebruik maakt van een natuurlijk hormoon. De technologie biedt ook toepasingen voor vrouwen in de menopauze. Een nog veel grotere markt.