De Leuvenaars maken zich stilaan op voor hún WK wielrennen. Binnen minder dan 14 dagen ligt daar de finish van de wegrit. Voor het stadbestuur een peperdure investering in citymarketing. De impact op korte termijn is alvast zichtbaar. Het WK brengt leven en dringt de leegstand in de winkelstraten terug. Op langere termijn moet het event Leuven op de kaart zetten als toeristische bestemming én als winkelstad.