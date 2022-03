TV-persoonlijkheid en onderneemster Eline De Munck heeft samen met Tom Boonen een crossover-sportbril ontworpen. Ze zijn daarvoor in zee gegaan met technologiebedrijf Materialise. Want de sportbril wordt 3D geprint. Voorlopig nog in twee standaardmaten, maar binnenkort misschien op maat van de koper. De brillensector is voor het beursgenoteerde Materialise een sterk groeiende markt.