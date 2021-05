Pulsify Medical, een spin-off van de KULeuven en onderzoeksinstituut imec, haalt ruim 5 miljoen euro op voor het ontwikkelen van een revolutionaire pleister. Hartpatiënten zullen die op hun borstkas geplakt krijgen, om continu hun hartfunctie in de gaten te houden. Dus ook thuis, niet alleen in het ziekenhuis. Het is een huzarenstuk, want in de pleister zit een miniatuur-echografietoestel.