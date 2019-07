De regering had niet op eigen houtje mogen beslissen om de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 tien jaar langer open te houden. Dat oordeelt het Europees Hof van Justitie. Eerst had de regering een milieu-effenctenrapport moeten opstellen. Ook al is de procedure niet correct verlopen, toch mogen de reactoren voorlopig blijven draaien. Maar de uitspraak is wel een belangrijk precedent.