In Brussel zoeken de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten nog altijd naar een oplossing voor de meerjarenbegroting. Dat is het budget waarover de Europese Unie de komende 7 jaar kan beschikken. Door het vertrek van Groot-Brittannië komt er minder geld in de pot. Maar een aantal lidstaten is niet van plan het verschil zomaar bij te passen.