De topman van McDonalds, Steve Easterbrook, heeft ontslag moeten nemen omdat hij een relatie heeft met een medewerker. Dat strookt niet met het beleid van de fastfoodgigant, dat interne liefdesrelaties verbiedt. Easterbrook is de man achter succesvolle vernieuwingen in het bedrijf. Maar hij is het eens met zijn ontslag - als CEO heeft hij een absolute voorbeeldfunctie, klinkt het.