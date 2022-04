Het Limburgse privéjetbedrijf ASL Group legt een luchtbrug in naar de Oekraïense grens. Het werkt daarvoor samen met het Duitse bedrijf MedCareProfessional. De bedoeling is om hulpgoederen weg te brengen en zwaargewonde Oekraïeners naar ziekenhuizen in West-Europa te vliegen. Er zouden twee à drie zulke vluchten per week worden georganiseerd. De eerste is vandaag vertrokken.