Vandersanden, de grootste nog familiale baksteenproducent in Europa, met hoofdzetel in Bilzen pakt uit met een innovatie. Voortaan zullen zijn gevelstenen waterafstotend zijn. Dat moet witte zout- of gipsuitslag op de stenen vermijden en ervoor zorgen dat ze langer mooi blijven. Het gaat om een investering van liefst 35 miljoen.

