Voor net 1.000 euro kan u deze zomer met een privéjet op reis naar Ibiza. De ASL Group, die gewoonlijk beroemdheden of topmanagers vervoert, start met Fly Executive. Een aanbod van lijnvluchten naar vakantiebestemmingen of zakensteden, uitgevoerd met een privéjet. Voor wie wil reizen in stijl. Of voor wie angst heeft om op een volgeboekt lijn- of chartervliegtuig besmet te raken met het coronavirus.