Taylor Swift stond dan weer centraal in een hoorzitting van de Amerikaanse senaat. De verkoop van de peperdure tickets voor haar Amerikaanse concerttour is ontaard in complete chaos. De zaak legt de dominantie bloot van concertorganisator Live Nation, die ook de ticketverkoop monopoliseert, via Ticketmaster. Topman Joe Berchtold biedt z'n excuses aan, maar wijdt de lange wachttijden ook aan cyberaanvallen met zogenaamde 'bots'.