Hoe zal de wereld eruit zien in pakweg 2030? Op die vraag wil de gloednieuwe innovatiecampus van Living Tomorrow in Vilvoorde een antwoord bieden. Vanochtend is het startschot gegeven voor de bouw ervan. En dat dag op dag 26 jaar na de opening van z'n voorloper : het Huis van de Toekomst. Meer dan 50 bedrijven zullen er hun innovaties laten zien die de wereld van morgen mee vorm zullen geven.