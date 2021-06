De scale-up Lizy heeft 6 miljoen euro bijeen gesprokkeld om te vervellen tot een digitale leasemaatschappij. Lizy ontstond in 2019 in Lab Box, de incubator van de holding D'Ieteren. Die is invoerder van Volkswagen in België, en ziet wel brood in de digitalisering van de leasesector. Lizy werkt digitaal en met tweedehandswagens, waardoor het scherpe leaseprijzen hanteert.