Lloyd's opent Europees hoofdkwartier in Brussel

Het Britse Lloyd's, één van de grootste namen in de verzekeringssector, is in Brussel neergestreken. Daar heeft het nu een Europees hoofdkwartier om na de Brexit nog zaken te kunnen doen in de EU. Lloyd's is geen klassieke verzekeringsmaatschappij maar een verzekeringsmarkt, waar vragers en aanbieders van verzekeringen elkaar kunnen vinden.