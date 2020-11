De Belgische modehuizen maken moeilijke tijden door, nu ze opnieuw dicht moesten wegens corona. LolaLiza telt zo'n 90 eigen winkels in ons land én een webshop. Die is nu cruciaal om overeind te blijven, maar het is moeilijk concurreren tegen de Duitse webreus Zalando. Daarom kiest LolaLiza nu voor een samenwerking.