Op de klimaatconferentie in Glasgow heeft het Verenigd Koninkrijk aangekondigd dat het zijn toonaangevende financiële sector koolstofvrij gaat maken. 450 bedrijven uit 'the city', het financiële district in Londen, scharen zich achter de klimaatdoelstellingen en vooral: ze beloven hun investeringen er ook op af te stemmen. De ondernemingen vertegenwoordigen samen meer dan 130.000 miljard dollar financiële activa.