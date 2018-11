Loongroei stilgevallen in West-Europa

De reële loongroei in West-Europa zal dit jaar boven de 1 procent uitkomen. Dat zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING. Dat is goed nieuws na het verontrustende rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie. Die stelt vast dat de loongroei in 2017 helemaal stilgevallen is in West-Europa. Maar ook wereldwijd zakte de loongroei naar z'n laagste peil in 10 jaar.