De hoge inflatie jaagt via de automatische loonindexering de loonkosten van onze bedrijven fors aan. Dit en volgend jaar samen met meer dan tien procent, waarschuwt de Nationale Bank. In drie jaar met dertien procent, wat neerkomt op een meerkost van zo'n 20 miljard voor de Belgische bedrijven. De cijfers komen uit een update van de economische verwachtingen van de Nationale Bank, waarin ze ook rekening houdt met de oorlog in Oekraïne. Een update op vraag van de regering, die volop werkt aan de begrotingscontrole.