De speculoos van Lotus is zo'n groot internationaal succes, dat de koekjesbakker wil uitbreiden. In Lembeke, maar zelfs ook in z'n gloednieuwe fabriek in de Verenigde Staten. Daarnaast lanceert Lotus zich in het chocoladesegment. Die innovaties stuwen de groei van het bedrijf. Vorig jaar ging de omzet alweer flink hoger, ondanks de pandemie.