Lotus Bakeries zet recordcijfers neer dankzij z'n speculoos

Koekjesfabrikant Lotus Bakeries heeft in 2018 nieuwe recordcijfers neergezet. Aangedreven door z'n exportkampioen, de Lotus speculoos. De aandeelhouders mogen meesmullen, want het bedrijf verhoogt z'n dividend met bijna 50%. En dat ondanks forse investeringen in buitenlandse fabrieken.