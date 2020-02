Er lijkt nog lang geen eind gekomen aan het succes van Lotus Bakeries. Speculoos blijft het sterproduct. De Vlaamse koekjesbakker verkocht vorig jaar meer dan een miljard speculaasjes in de V.S. Lotus wil nu ook speculoosijs introduceren op enkele buitenlandse markten. De aandeelhouders profiteren mee van die sterke groei, want het dividend stijgt met 10%.