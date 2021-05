Op de luchthaven van Charleroi is na bijna 2 jaar de verlenging van de start- en landingsbaan bijna afgerond. De bedoeling is om vanaf de herfst grotere en voller geladen vliegtuigen te ontvangen. Momenteel is Brussels South Charleroi Airport een luchthaven voor de korte, vooral Europese vluchten. Met de langere tarmac wil de Charleroi ook een grotere, intercontinentale rol opnemen.