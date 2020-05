Lufthansa-topman Carsten Spohr heeft er vertrouwen in dat de gesprekken die hij met verschillende regeringen voert over staatssteun snel zullen zijn afgerond. Dat heeft ie gezegd op de aandeelhoudersvergadering van de luchtvaartmaatschappij. Lufthansa praat ondermeer met de regering Wilmès over steun voor Brussels Airlines. Spohr maakte ook nog eens duidelijk dat z'n bedrijf wel staatssteun nodig heeft, maar geen staatsmanagement.