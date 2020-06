Van februari vorig jaar is het al geleden dat Euronext Brussel een nieuwkomer mocht verwelkomen. Maar daar komt allicht verandering in. Nog voor de zomervakantie hoopt het Luikse Hyloris Pharmaceuticals te noteren in Brussel en zo 50 miljoen op te halen. Hyloris is het jongste bedrijf van farmaondernemer Stijn Van Rompay.