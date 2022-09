Het Luikse bewakingsbedrijf Protection Unit rijgt de prestigieuze contracten aan mekaar. Het mag de komende jaren ook 5 sites van het US Army garizoen in de Benelux bewaken. Dat garnizoen is grotendeels gebaseerd in Chièvres en verleent steun aan het Amerikaanse militaire personeel bij de NAVO en het Shape hoofdkwartier. Zo'n contract van het Amerikaanse leger binnenhalen, kan tellen als referentie in de sector.