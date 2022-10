Brazilië krijgt opnieuw een linkse president. De rechtse Bolsonaro is verslagen door de 77-jarige sociaaldemocraat Lula da Silva, die tussen 2003 en 2010 ook al twee ambtstermijnen president was. Da Silva heeft beloofd om de grote ongelijkheid en armoede in het groeiland aan te pakken. Geen eenvoudige opdracht, in een diep verdeeld land met een hoge staatsschuld en slinkende grondstofinkomsten.