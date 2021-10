In tijden van streaming een nieuwe bioscoop openen. De Lumière Groep gaat de uitdaging aan en opent vanavond 3 cinemazalen in de gerenoveerde stadsfeestzaal van Mechelen. Lumière mikt op minstens 60.000 bezoekers per jaar. De cinemagroep is vooral actief in de productie en distributie van films, maar ziet in ons land maar weinig stadsbioscopen als afzetkanaal. Daarom doen ze het zelf maar.