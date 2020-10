Bij Lunch Garden staan bijna 140 banen op de tocht. Dat is ruim 1 op de 10. Sluitingen van restaurants komen er voorlopig niet. Lunch Garden had al hoge schulden en daar kwam ook nog 'ns de coronacrisis bovenop. Daardoor komt er niet langer voldoende cash binnen om de kosten te dekken. Volgens de vakbonden is er voor extra besparingen op het personeel geen ruimte meer en zal het ook de fundamentele problemen van de keten niet oplossen.