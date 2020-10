Ondanks de aanhoudende coronacrisis floreert de luxevastgoedmarkt. Zeker in Brussel en Vlaams- en Waals-Brabant. Dat merken ze bij de vastgoedtak van Sotheby's, die zich in dat hogere marktsegment specialiseert. Het bedrijf opent zelfs een nieuw kantoor in Lasne, in Waals-Brabant.