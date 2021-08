Lynk & Co, een merk van de Chinese autogroep Geely, opent zaterdag zijn eerste verkooppunt in België. Geen klassieke showroom, maar een club. Bezoekers kunnen er gaan kijken naar de 01, een hybride SUV. En zich eventueel aanmelden als lid. Lynk & Co werkt immers met een heel andere formule dan de traditionele automerken.