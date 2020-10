Hoewel beleggers in september iets optimistischer werden over de economie, blijven ze voorzichtig in hun uitgavengedrag. Behalve op hun renovatieplannen, daarop beknibbelen de Belgen nauwelijks, zo blijkt. Liefst één op de 2 denkt dan ook dat de vastgoedprijzen ondanks corona het komende jaar verder zullen stijgen.