Ook maatwerkbedrijven, de vroeger beschutte werkplaatsen, voelen de coronacrisis. Zo zag maatwerkbedrijf Twerk in Herentals de vraag naar z'n producten kelderen. Het maakt relatie- of personeelsgeschenken in chocolade. Maar in veel ondernemingen werkt het personeel van thuis uit en verlopen de klantencontacten online. Daardoor aarzelden ze om dit jaar Sinterklaaschocolade te bestellen. Tot Twerk dan maar op de kar van e-commerce sprong.