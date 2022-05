In Nederland flakkert de discussie op over een algemene herinvoering van de autmatische loonindex, zoals wij die kennen. Het systeem is bij onze Noorderburen afgeschaft in de jaren tachtig. Met huidige piekinflatie pleit de machtige Nederlandse vakbond FNV ervoor om de loonindexering opnieuw voor iedereen in te voeren. Vakbonden kunnen het systeem er momenteel enkel afdwingen per bedrijf of per sector.