In Frankrijk pakt de regering, op vraag van president Emmanuel Macron, uit met een belangrijke arbeidsmarkthervorming. Concreet wordt de periode waarin werkzoekenden kunnen genieten van een uitkering korter in de tijd, gekoppeld aan de economische conjunctuur. Alain Mouton licht in Z-Nieuws toe wat de plannen zijn. De Franse hervorming steekt schril af tegen de zeer gebrekkige bereidheid van de Belgische federale regering om de arbeidsmarkt te moderniseren.