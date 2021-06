Het Nederlandse Madaster lanceert nu ook in ons land z'n 'materialenpaspoort' voor gebouwen. Dat is een digitaal paspoort dat alle gebruikte materialen van een gebouw registreert, zodat ze later bij de afbraak kunnen gerecupereerd en hergebruikt worden. Bedoeling is om de bouwsector zo meer circulair te maken, want dat is dringend nodig.