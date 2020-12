Vanuit je garage een revolutionair product de wereld in sturen. Een jongensdroom die voor de 3 oprichters van Magnax stilaan werkelijkheid wordt. Ze wisten maar liefst 16 miljoen euro op te halen in één van de grootste kapitaalrondes van het jaar in ons land. Daarmee gaan ze hun radicaal nieuwe elektromotor verder op punt stellen. Die maakt elektrische auto's krachtiger, lichter, zuiniger én goedkoper.