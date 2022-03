De Turnhoutse makelaarsgroep Hillewaere verdubbelt in omvang dankzij de overname van liefst zeven verzekeringskantoren in Vlaanderen en Brussel. Hillewaere is volop bezig met een consolidatie van de verzekeringsmarkt en plant nog meer overnames. Het bedrijf kan daarvoor rekenen op de financiële slagkracht van de Londense zakenbank Rothschild & Co. Die heeft sinds vorig jaar een meerderheidsparticipatie in Hillewaere.