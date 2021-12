23 procent van de zelfstandigen in de kinderopvang, net geen 1 op 4 dus, denkt eraan te stoppen of af te bouwen. Een dramatisch cijfer, dat blijkt uit een onderzoek van de SERV, het overlegorgaan van de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties. De problemen slepen al jarenlang aan. En dat terwijl de nood aan kinderopvang nu al gigantisch is.