Gert Ysebaert is de CEO van Mediahuis, de internationale groep achter merken als Het Nieuwsblad, De Standaard, ROBtv of TVLimburg bij ons of het NRC Handelsblad en de Telegraaf in Nederland. Yserbaert weet de mediagroep sterk te laten groeien, in een stagnerende markt. Of het ook de titel van Manager van het Jaar oplevert, weten we op 6 januari.