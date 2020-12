Vanaf vandaag schotelen we u elke nieuwsuitzending een portret voor van de misschien wel nieuwe Manager van het Jaar. 10 genomineerden zijn er en op 6 januari weten we wie van zakenblad Trends de titel krijgt. De spits wordt afgebeten door iemand die al eerder genomineerd werd voor de titel: de 61-jarige Dirk Coorevits, CEO van Soudal. De producent van PU-schuim, siliconen en lijmen deed dit jaar z'n grootste overname ooit en meteen z'n eerste in het Midden-Oosten.