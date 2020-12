Felix Van de Maele is de mede-oprichter van databedrijf Collibra. Vorig jaar werd het de eerste Belgisch unicorn, een bedrijf dat de symbolische waarde van 1 miljard euro bereikt. Bij een nieuwe kapitaalronde, midden in de coronacrisis, werd Collibra al op 2,3 miljard gewaardeerd. Het geheim voor dat succes is dat CEO Van de Maele zijn bedrijf dan ook elk half jaar wil heruitvinden.