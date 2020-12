Op 6 januari weten we wie de Manager van het Jaar is. De gegeerde titel, voor de 36ste keer uitgereikt door onze collega's van zakenblad Trends. We begonnen er gisteren mee: wij brengen u elke dag een portret van 1 van de 10 genomineerden in Vlaanderen. Vandaag maakt u kennis met Stef De corte, de 58-jarige CEO van Smartphoto Group, in Wetteren. Zij zorgen voor teksten en beelden op alles wat u kan bedenken. In tijden van digitalisering, gaven zij het ontwikkelen en printen van foto's een tweede leven - en met groot succes.