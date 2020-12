Jonas Dhaenens van het Gentse internetbedrijf Team.blue dingt ook dit jaar mee naar de titel "Manager van het Jaar". Onze collega's van Trends hebben Dhaenens al meermaals genomineerd. Hij rijdt dan ook al jaren een sterk parcours. Door slimme overnames van sterke lokale spelers is Team.blue in geen tijd uitgegroeid tot een Europese internetreus. Het is nog maar de tweede Vlaamse unicorn, een bedrijf met een waarde boven het miljard euro. Een portret van deze ambitieuze Vlaamse whizzkid.