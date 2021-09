Liefst één op twee werkgevers wil tegen het einde van het jaar extra personeel aanwerven, zo blijkt uit de kwartaalbarometer van HR bedrijf Manpower. Maar de geschikte werkkrachten vinden, is een ander verhaal. In de voorbije 15 jaar is het tekort op de arbeidsmarkt in ons land nooit zo nijpend geweest. Bedrijven wedijveren om de beste talenten binnen te halen.