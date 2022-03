De regering-De Croo overlegt als sinds deze ochtend over de kernuitstap. Vandaag, 18 maart, was de deadline waarop de regering die uitstap zou bezegelen. Maar intussen brak de oorlog uit in Oekraïne en schudde die de energiemarkt helemaal door elkaar. Zelfs de groenen zijn nu bereid om de 2 jongste kerncentrales langer open te houden, maar er blijven nog heel wat knopen door te hakken.