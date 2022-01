Marc Coucke pompt via zijn investeringsvehikel Alychlo 20 miljoen euro in EnergyVision, een Brusselse specialist in hernieuwbare energie. Het bedrijf wil met het geld een Belgisch laadpalennetwerk voor elektrische auto's bouwen. Het werkt ook aan een slim energienetwerk, dat hernieuwbare energie toegankelijk moet maken voor iedereen. Ook voor wie zich bijvoorbeeld geen zonnepanelen kan permitteren.